Gareth Bale y su sorpresivo retiro del fútbol: ¿listo para el golf?

No fue por falta de trabajo, porque ningún equipo estuviera en capacidad de pagar su salario, por lesiones o por problemas fuera de su control. ¿Fue el golf?

Gareth Bale anunció su retiro del fútbol apenas seis meses después de fichar por Los Ángeles FC y declaró sus intenciones de jugar 'muchos años más'.



La ex estrella del Real Madrid emitió un comunicado para anunciar su 'retirada inmediata del club y del fútbol internacional', en un sorprendente anuncio que contradice sus declaraciones al llegar a LAFC de la MLS, club que le ofreció un contrato de un año con opción de otros 18 meses.



A sus 33 años se va con cinco Ligas de Campeones, tres títulos de LaLiga y tres Copas Mundiales de Clubes y con una promesa incumplida: "Quiero hacerlo lo mejor que pueda para dejar mi huella en esta liga y en este equipo y espero con ansias el futuro, esta es una Liga en ascenso", decía en su aterrizaje en la MLS.



Sin embargo, repentinamente cambió de opinión: "después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del club y del fútbol internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas, eso será imposible de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo", dijo en su comunicado oficial..



Agradeció a Southampton, Southampton, Tottenham, Real Madrid y LAFC, a su familia y añadió: "sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura…"



¿Por fin será golfista?



Por años fue criticado en España por darle más espacio al golf que al fútbol en Real Madrid y ahora, al parecer, está listo para dar el salto a otro deporte.



"Por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Después de todo, el dragón de mi camisa es todo lo que necesito", dijo en un segundo comunicado dirigido a Gales, país al que clasificó al último Mundial, más allá de un pobre desempeño.