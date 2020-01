Oficial: gran refuerzo internacional de Boca deja el club y se retira

Todavía está fresco el alboroto que causó el fichaje del campeón mundial con Italia, Daniele De Rossi, quien fue presentado con toda opulencia por Boca Juniors hace apenas cinco meses y medio.

El campeón orbital de 2006 llegó ya con 36 años y este lunes, al verlo salir sin sus compañeros de la práctica dirigida por Miguel Ángel Russo, las especulaciones sobre su futuro en el club saltaron de inmediato.



Él mismo, en rueda de prensa, se encargó de aclarar el panorama: se va de Boca Juniors, aunque todavía tiene seis meses de contrato, y además se retira del fútbol.



La decisión la habría tomado tras su regreso a Buenos Aires, la semana pasada, luego de unas vacaciones en Roma, donde se encontró con amigos, familiares y su hija mayor, Gaia, quien a diferencia de Noha y Olivia no vivió nunca en Argentina con su padre. Ella sería una de las razones principales para la decisión final.



"Acá me dijeron que me tome el tiempo que quiera. Me ofrecieron ayuda para solucionar lo que me está pasando. Pero no necesito ayuda: necesito volver a mi casa. Me despido de un club que entró en mi corazón... No quiero entrar demasiado en los detalles. Mi hija mayor, de otro matrimonio, se quedó en Italia. Y una nena necesita de su padre cerca. Puede estar en peligro y tengo que acercarme. Acá estamos muy lejos", explicó el propio De Rossi.



"Ya volví a Buenos Aires con la decisión tomada. Me pareció respetuoso venir acá, hablar mano a mano y decir lo que me pasa en la cara. A la dirigencia les di todo los detalles de porqué decidí esto", dijo.



La idea de buscar una revancha tras una campaña de apenas siete partidos, muchas lesiones y serios problemas de adaptación quedó en nada y su adiós es definitivo.



"No hay ningún problema de salud de mi familia. La nueva dirigencia me mostró cariño e intentó que me quede, pero la decisión es definitiva. Me voy porque mi familia me extraña y yo a ellos también", añadió.



Su intención, según dijo, es no engañar a nadie: "No me gusta vender humo, pero yo voy a ser parte de Boca para siempre. La gente que encontré acá transformó esto en algo mágico. Me recibieron como si fuera un hermano. Les agradezco por esta oportunidad"



El italiano tuvo palabras para su anterior DT y su paciencia: "Alfaro siempre me tuvo respeto. Conocí un gran hombre que dio todo, desde el primer día hasta el final. Cuando quedamos eliminados contra River, él bancó a los jugadores y siguió trabajando. Allá en Rosario nos despedimos con un abrazo".