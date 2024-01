Clásicos y partidazos: definidos octavos de final de Copa del Rey

Luego de conocerse los 16 mejores equipos de la Copa del Rey, la RFEF realizó el sorteo de emparejamientos para los octavos de final de esta segunda competencia del fútbol español y en la que dejó varios encuentros destacados.

El más importante es sin duda el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid, que será el plato fuerte de esta fase de eliminatorias.



Por el lado del Barcelona, la suerte lo cruzó con el modesto Unionistas de Salamanca, equipo de la tercera división del fútbol español.



De igual manera, el Rayo Vallecano, equipo del delantero colombiano Radamel Falcao García también conoció que el sorprendente Girona será su rival.



Los choques empezarán el próximo martes 16 de enero y se extenderá hasta el jueves 18 del mismo mes.



Así quedaron definidas las llaves de octavos de final de Copa del Rey 23/24:



Tenerife vs Mallorca

Getafe vs Sevilla

Osasuna vs Real Sociedad

Valencia vs Celta

Athletic vs Alavés

Atlético vs Real Madrid

Girona vs Rayo Vallecano