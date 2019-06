¿Icardi al Atlético y Morata al Inter de Milán? Se calienta el mercado

Es verano y el mercado se mueve a su ritmo. Decenas de posibilidades se plantean por estos días en Europa y los negocios, por muy descabellados que parezcan, no son imposibles.

El último es un posible intercambio de goleadores entre Atlético de Madrid e Inter de Milán.



Los protagonistas son Mauro Icardi, de accidentado presente en el equipo de Milán, y Álvaro Morata, quien no ha tenido un regreso ideal a la Liga de España, si bien aún es prematuro dictar sentencia.



La versión es del diario Sport de Barcelona, que apela a una suma de coincidencias: según la prensa italiana no habría espacio para Icardi en el ataque que imagina Antonio Conte, nuevo DT de Inter, pues su gusto personal sería Eden Dzeko; y en el Atlético, Diego Simeone no estaría completamente satisfecho con el trabajo de Morata y, ante la ausencia de Diego Costa, preferiría a un compatriota suyo, que sea garantía de gol, como Icardi.



El intercambio no es sencillo por las pretensiones económicas: 100 millones quiere Inter por Icardi, mientras Chelsea, que pagó 75 millones por Morata y ya lo cedió en préstamo al Atlético, no querría menos que esa cantidad para empezar a negociar.



Habrá que esperar a ver qué rumbo toma la situación, mientras Morata está con la Selección de España e Icardi está de descanso, de nuevo ausente en la Selección Argentina, a la espera de una solución sobre su caótica situación.