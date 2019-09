Una dosis de autoconfianza: 'soy el mejor del mundo y de la historia'

Mucho se dice que gran parte del éxito está en la mente, en convencerse de las virtudes propias antes que compararse con los demás. Así, tal cual, como Wojciech Szczesny, arquero de Juventus.

“Hace poco dije que cuando estaba en la Roma puse a Alisson, el mejor portero del mundo, en el banquillo. Ahora, en la Juventus, mi sustituto es uno de los mejores jugadores de la historia. La conclusión pues es que probablemente soy el mejor del mundo y de la historia”, dijo el jugador a Przeglad Sportowy, en un tono divertido que recordó a otros reyes de la autoconfianza, como Zlatan Ibrahimovic.



El polaco no se mostró preocupado por el regreso al equipo del histórico Gianluigi Buffon sino agradecido: “un año extra de aprendizaje de Gigi es una experiencia incalculable. Es un buen movimiento para la Juventus y para mí. La posibilidad de entrenar con él, hablar, observarle y compartir ideas no puede ser comprado. Tendría que ser muy estúpido de no aprovecharlo”.



Se trata del mismo arquero que, en el Mundial de Rusia 2018, sufrió los goles de Mina, Cuadrado y Falcao, en el triunfo 3-0 de Colombia contra Polonia.