El dinero que deberán pagarle al PSG para llevarse a Neymar

Aunque hay incertidumbre sobre el futuro del fútbol mundial, los rumores sobre llegada y salida de jugadores de los diferentes clubes siguen latentes.



Uno de los hombres que podría mover grandemente el mercado de fichajes es Neymar, quien quiso salir del PSG en junio del 2019, pero no hubo acuerdo económico.

Wagner Ribeiro, quien fue representante del jugador brasileño en el pasado, dio detalles de lo que podría pasar con el futuro de Neymar y se atrevió a decir el precio que tendrían que pagar por él.

Él aseguró que en el pasado no hubo acuerdo porque “Neymar no tenía un precio determinado. El PSG podía pedir 500 millones de euros, no había precio porque aún tenía un contrato largo. Pero para esta temporada ya tiene un precio fijo marcado por la FIFA, un valor porcentual a los 222 millones que se pagaron. Ahora Neymar cuesta 164 millones de euros".

Aunque no dijo que Real Madrid esté dispuesto a pagar esta cifra, sí manifestó que él es un gran amigo de Florentino Pérez y que el dirigente del equipo siempre ha querido al brasileño.

“Fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en la oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar”, explicó.

Ribeiro también explicó que Neymar pudo pasar del Santos al Real Madrid, pero la voluntad del jugador siempre fue vestirse de culé, como sucedió posteriormente.