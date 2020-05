Triste relato de Centurión por muerte de su pareja: 'enojado con Dios'

Melody Pisani era la pareja del futbolista Ricardo Centurión. Días atrás, la mujer sufrió un ataque al corazón cuando manejaba y falleció en ese instante.



El duro golpe para el atacante polémico de Argentina hasta ahora empieza a ser un poco más suave y habló por primera vez luego del trágico suceso.

“Salir es muy difícil por lo que me pasó, por lo que me está pasando. Estoy con un poco más de fuerza para hablar. Pasó un mes y una semana. Estoy muy enojado, muy dolido por un montón de situaciones con Dios. El es el que dice cuándo se tiene que ir uno. Hoy me sale eso. Quizá en dos años el pensamiento es otro. Hoy tengo ese pensamiento y ese dolor. Tengo preguntas, y las respuestas jamás van a llegar. Es un sueño del que no voy a despertar. No se va a revertir nunca la herida ni el dolor que llevo yo y mi familia. No lo voy a superar, sino que vamos a aprender a convivir con esto", dijo Centurión en ‘Radio Continental'.



Por otro lado, el atacante que actualmente está en Vélez confesó que incluso pensaban en tener hijos, pero que había problemas por la salud de ella: “Pero no podíamos ninguno de los dos. Yo me operé en México para poder tener. Ella podía pero no sé si hubiera aguantado los nueve meses de embarazo por el corazón. Cuando veíamos las noticias de problemas con chicos, nos preguntábamos por qué a nosotros no se nos da. Por eso somos aferrados a sobrinos y a primos. Estábamos viendo posibilidades. Era el sueño. En adoptar no pensamos. Los médicos nos habían dicho que podíamos elegir entre una de las dos vidas. No me gustaba para nada la idea".



Finalmente, el futbolista tocó el tema para volver al fútbol y olvidarse de todo este trágico suceso que le dio uno de los golpes más fuertes en su vida: “La vida continúa. Esto es muy reciente. Tengo dolor y resentimiento. Y ahora lo mejor que me puede pasar es que vuelva el fútbol. Porque más allá de verte atrás de una cámara, no va a ser lo mismo que tomar mate con los compañeros, que entrenar normal, que te hagan pasar un buen momento. No encuentro otra salida".