Lucha Messi-Cristiano tras la vuelta del fútbol: ¿quién volvió mejor?

El regreso del fútbol en Europa dejó grandes sorpresas y mantiene la ‘pelea' entre los dos mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



Hay varios temas y uno es que solamente Cristiano jugó una final en su regreso y tuvo un mal partido, quedándose incluso sin patear en los penales y perdiendo contra Napoli.

El regreso de Messi:

El argentino ha disputado ocho partidos en el regreso de la Liga de España y marcó tres goles; recibió, además, una amarilla. Ha mostrado buen juego, pero la polémica también lo ha rodeado. La buena noticia: marcó su gol 700.



Desde su regreso, el Barcelona enfrenta un mal momento y la relación con Quique Setién, entrenador, parece no ser la mejor. Un video dejó ver la molestia del ‘10' con el DT y también se le vio bastante molesto en un partido contra Athletic, pues lanzó un fuerte golpe-empujón a un rival. Además, se hablaba en España de que podría no renovar por los problemas del club.



En la actual temporada suma 22 goles y es el máximo artillero de la Liga de España, pero aún no alcanza el número de Cristiano Ronaldo, que está en 26.

El regreso de Cristiano:

El portugués en Juventus ha disputado dos partidos de Coppa Italia, sin un solo gol y con una final perdida en los penales. En la Serie A ha tenido un mejor rendimiento y ha jugado cinco partidos con el club de Turín, marcando en los cinco encuentros sin recibir tarjetas.



Una de las polémicas que tuvo el jugador también fue por una molestia que tuvo con Maurizio Sarri, entrenador. Además, se le criticó por el tema de los partidos de Coppa Italia, pues no tuvo protagonismo y se hablaba de que ‘buscaba ser el héroe' por esperar a patear el último penal del partido, pero no alcanzó a si quiera rematar en esta ronda final.



Por números, aunque también por actualidad de Juventus, el exReal Madrid tuvo un mejor regreso tras el parón del fútbol en el mundo. Actualmente tiene 26 anotaciones, aunque no es el máximo artillero en Italia; Immobile tiene 29.