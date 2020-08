El reconocido tenista mundial que quiere ser futbolista profesional

Los deportes van de la mano, sin importar las diferencias de resultados que haya. En esta ocasión, Dominic Thiem, tenista austriaco, confesó en El TIEMPO que cuando termine con el tenis, sueña con jugar fútbol profesionalmente por al menos un año. ¿Se dará?



El austriaco fundó su propio club: TFC Matzendorf y confesó en este periódico mencionado que le apasiona el fútbol y que espera jugar profesionalmente. Su equipo preferido: Chelsea de Inglaterra.

“El fútbol es mi pasión y el Chelsea, mi gran amor. Me gusta ver los partidos en los estadios y también tengo buenas relaciones con algunos futbolistas. Podría pasar horas en este tema todos los días. Hablamos mucho de fútbol y también me gusta jugar. Incluso creé mi propio equipo y después de mi carrera en el tenis me gustaría unirme a un equipo de la Liga, tal vez por una temporada", confesó Thiem en EL TIEMPO.



El tenista es una de las grandes promesas y figuras del tenis mundial, pues se habla de que podría ser el ‘sucesor' del importante legado que ha dejado hasta Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.