Chiellini reveló todo sobre el mordisco de Suárez y lo que pasó luego

Giorgio Chiellini, defensa del Juventus Turín, disculpó y hasta elogió al uruguayo Luis Suárez por el mordisco que le dio durante el Mundial de 2014 y consideró que esa agresividad y manera de afrontar los partidos es lo que le convierte en un delantero especial.

"No ha pasado nada raro ese día. Yo marqué a Edinson Cavani en la mayoría del encuentro, otro delantero difícil de gestionar, y luego, de repente, noté que Suárez me mordió un hombro. Es algo que pasó, es su manera de actuar con los rivales y, si puedo decirlo, también es el mío", son las consideraciones de Chiellini contenidas en su biografía y difundidas este jueves por los medios italianos.



"Él y yo somos parecidos. Me gusta enfrentar los partidos con esa actitud. Admiro su carácter, si lo perdiera se convertiría en un delantero normal", agregó. El zaguero del Juventus consideró además que "la malicia forma parte del fútbol".



"Tras un par de días hablamos por teléfono y no era necesario que me pidiera disculpas. Yo también en el campo soy un gran 'hijo de ...' y estoy orgulloso de eso. Mi malicia forma parte del fútbol, ni siquiera las considero cosas incorrectas. Hay que ser espabilados y yo siempre admiré a Suárez", escribió.