Por culpa de la presión, su edad y los medios: Lavolpe no dirigirá más

En diálogo con ESPN, el reconocido entrenador Ricardo Lavolpe señaló que no seguirá ejerciendo su cargo como entrenador de fútbol y se centrará en otras labores.



El argentino afirmó que “ya me pasó la edad, ya me pasó la presión” y por tal motivo “ya no quiero dirigir más”. Reconoció además que “no me llevo bien con los periodistas” y esos continuos roces habrían impulsado su drástica decisión.

Lavolpe manifestó que a pesar de su decisión, no está en sus planes dejar el fútbol definitivamente. “Estoy eligiendo ser director deportivo y ahora quiero ir donde considere yo”, aclaró.



Argumentó además que después de haber dirigido al Toluca en 2019, le pareció que “era suficiente”. Recordemos que en el torneo Apertura ocupo la casilla 17 y por tal motivo fue despedido del cargo, en medio de polémicas con sus jugadores.



Lavolpe dirigió en su mayoría equipos mexicanos como Chivas, América y Monterrey, además de dirigir la selección nacional entre 2002 y 2006. Al término de esa etapa estuvo al frente de Boca Juniors y Véles, para después llegar a la absoluta de Costa Rica en 2010.