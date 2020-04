La polémica de Karius en Besiktas que lo devolvería al Liverpool

El portero alemán Loris Karius se contactó con la Fifa y decidió poner un reclamo ante la entidad debido a falta de pagos en Besiktas. La solución que pidió el portero fue que le rescindieran el contrato.



Recordemos que el futbolista está a préstamo y todavía sigue siendo propiedad del Liverpool, club con el que tiene el mal recuerdo de aquella final de Champions League contra el Real Madrid.

Por otro lado, Erdal Torunogullari, miembro de la junta del Besiktas, escribió un comunicado en sus redes sociales en el que confirma la postura de Karius, pero también le deja la crítica en el tema de los salarios.



“Karius ha ido a la FIFA por los impagos en su salario para pedir la finalización de su contrato”, dice Torunogullari. “Quiere que le paguemos por los meses que no ha jugado”, asegura el turco, que defiende que el club no quiere hacer “un pago inmerecido”.



Así las cosas, habrá que esperar en qué termina la odisea de Karius con el Besiktas, que no piensa pagar lo que pide el futbolsita. Finalmente, el guardameta tiene contrato hasta 2022 con los 'reds'.