Innovadora ‘compañía’ tendrá Falcao en Galatasaray: nueva campaña

Jugar ante gradas vacías es la pesadilla de cualquier futbolista, pero en tiempos del coronavirus es obligatorio. Varios grandes clubes de Turquía han ideado un remedio: llenar el estadio con fotografías a tamaño natural enviadas por los hinchas.



"Sin ti, no hay manera" es el título de la campaña lanzada por el Galatasaray, que este domingo juega por primera vez en casa desde que la liga turca reanudó el 12 de junio su actividad tras el parón por la pandemia.



La hinchada estará presente en el campo, aunque sólo en forma bidimensional: las gradas están llenas de fotos de hinchas reales reproducidas a tamaño natural. Desde lejos, simulan efectivamente un estadio lleno.

GRADA LLENA "La campaña continuará hasta el final de la temporada", explica a Efe la coordinadora de prensa del Galatasaray, Pinar Argun. Aunque no quiere precisar el número de fotos recibidas hasta la fecha asegura que ya hay suficientes para llenar parte inferior del sector Este.



En el estadio, aún vacío, unos operarios vestidos de negro reparten las figuras de cartón y colocan varillas para garantizar que estén rectas, con la mirada fija en el campo. Cada asiento, una figura, sin espacios de seguridad ni mascarillas.



La idea parece haber surgido en Alemania, donde el Borussia Mönchengladbach lanzó la iniciativa ya a inicios de abril, algo que inspiró al Besiktas de Estambul a promover una campaña similar en mayo.



20 EUROS POR PRESENCIA VIRTUAL El derecho a estar presente, en forma de fotografía, durante dos partidos cuesta unos 20 euros en el Galatasaray, mientras que Fenerbahçe y Besiktas ofrecen cuatro partidos por 17 euros. En todos los casos se puede hacer la gestión cómodamente online, siempre que la foto tenga calidad suficiente.



"Aparte de lo que significa psicológicamente ver las gradas llenas, esta campaña desde luego también es una oportunidad para nuestros hinchas de apoyar económicamente al club en estos tiempos difíciles", señala Argun a Efe.



Al declararse la pandemia en Turquía, a mediados de marzo, el Gobierno obligó primero a jugar sin espectadores, pero una semana después, el 19 de marzo, suspendió todos los partidos, que no se reanudaron hasta el viernes de la semana pasada, 12 de junio.



Actualmente quedan siete jornadas por jugar, y es probable que no se permita el regreso de los hinchas durante lo que quede de la temporada, aunque la Federación del Fútbol Turco ha dejado la puerta abierta a que los últimos cuatro partidos se jueguen con espectadores, si los datos de la pandemia evolucionan bien.

HOMENAJE A SANITARIOS El Galatasaray ha reservado toda una sección de las gradas a médicos, doctoras y enfermeros, una especie de homenaje a quienes luchan cada día contra el virus. Son fotos algo distintas del resto de la hinchada: casi nadie lleva camiseta rojiamarilla, y muchos sí mascarilla, bata y estetoscopio.



"Hemos reservado 1.905 plazas al personal sanitario, en alusión al año de fundación del Galatasaray, y hemos colocado las fotografías por orden de llegada de las solicitudes", explica Argun.



El Galatasaray ocupa actualmente el cuarto puesto en la Superliga, seis puntos por debajo del Trabzonspor, que encabeza la clasificación. Los otros dos 'grandes' de Estambul, el Besiktas y el Fenerbahce, que también contarán con una hinchada de cartón, están en el quinto y séptimo puesto, respectivamente.



Este domingo, los muñecos en el estadio Ali Sam Yen de Estambul se estrenarán dando su apoyo, aunque mudo, a los jugadores en el partido del Galatasaray contra el Gaziantepspor.



Será una oportunidad para superar una mala racha, que empezó con una lesión del defensa brasileño Marcao a principios del mes y culminó con el doble accidente, el domingo pasado ante el Rizespor, en el que el portero Fernando Muslera se fracturó tibia y peroné, y el delantero Florin Andone sufrió una rotura de ligamentos.