Colfútbol, a modificar estatutos: se arriesga a intervención de Fifa

Un llamado de atención prende una nueva alarma sobre la Federación Colombiana de Fútbol, ya que podría tener problemas con la Fifa si no modifica sus estatutos como lo promulga la rectora mundial desde el 2005.



Álvaro Aguilar Bolaño, padre del ex volante Abel Aguilar y vicepresidente de la naciente Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado (Accfa), explicó que ese camino ya lo tomaron varios países, entre ellos uno de Suramérica como Perú, puesto que en Uruguay sí hubo intervención.

El referido dirigente barranquillero sostuvo que “cogí el caso de Perú como precedente porque ellos por una comunicación de la Fifa acogió ese escrito del secretario general de la Fifa, Jerome Valcke, ellos se autoregularon, tomando directamente la decisión de hacer la reforma de sus estatutos y adecuarse a los estatutos modernos de la Fifa 2005, concretamente a lo que señala el artículo 10, porque estaba el antecedente de Uruguay, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue intervenida por la Fifa porque tres actores del fútbol (los jugadores Luis Suárez y Diego Godín, la Asociación de Árbitros y la Organización del Fútbol Amateur) le enviaron una comunicación a la AUF para que reformaran sus estatutos y dieran entrada en sus asambleas a todos los protagonistas del fútbol charrúa, ellos no lo hicieron, entonces esos tres actores mencionados le enviaron una comunicación a la Conmebol y a la Fifa solicitando la intervención y la Fifa efectivamente lo hizo. Con la intervención, a través de una comisión gestora de la Fifa, ellos reformaron los estatutos y le dieron entrada a los grupos de interés de la Fifa, que son los representantes de los jugadores, representante de la Asociación de Árbitros, la Asociación de Entrenadores, la Asociación de Fútbol Femenino, Fútbol Sala y Fútbol Playa en la Asamblea de la Federación”.



Lo que se conoce es que Agustín Lozano Saavedra, quien era el vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, asumió interinamente la presidencia de la entidad en diciembre de 2018, tras la detención del presidente en ejercicio, Edwin Oviedo, por actos de corrupción conocido como el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.



Lozano Saavedra y su Comité Ejecutivo tuvieron la visión, el tacto, humildad, conocimiento, decisión y la capacidad de evitar la intervención de la Fifa a su Federación Peruana de Fútbol, tomando el camino adecuado y pertinente de la autorregulación para reformar los estatutos, los cuales en su estructura eran obsoletos, antidemocráticos, excluyentes e inequitativos.



Allá contemplaban en el artículo noveno del citado reglamento que los afiliados a la Asamblea Base, eran únicamente dos actores del fútbol peruano: Los 18 clubes profesionales de primera división y las 25 ligas departamentales.



Según Álvaro Aguilar padre, actualmente, “la Federación Colombiana de Fútbol no se ajusta a los estatutos modelo 2005 de la Fifa, al no contemplar a los distintos estamentos involucrados en el fútbol colombiano, grupos de interés; por lo tanto, en su estructura reglamentaria se desconocen los principios de pluralidad e inclusión, al establecer en su artículo 2, que la Federación Colombiana de Fútbol está constituida por los clubes profesionales y las ligas deportivas, no hay representantes de la Asociación de Entrenadores, futbolistas, árbitros, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa ni la Accfa, que acaba de nacer”.



Sostuvo que “el camino que vamos a seguir es enviar una comunicación muy respetuosa fundamentada jurídicamente en Colombia con el artículo 38 de la Constitución Colombiana que señala el derecho de la libre asociación de las personas y el artículo 52 de Constitución que señala que se garantiza la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y que las asociaciones deportivas tienen que darle participación al principio de democracia, lo que vamos a hacer conjuntamente con otros actores del fútbol es enviar una comunicación muy respetuosa a la Federación para que adopte el camino que tomó Perú y se autoregule, reforme sus estatutos, que están obsoletos y les dé entrada a estos actores que son los grupos de interés que señala la Fifa”.



Aguilar reveló que “en abril venía una comisión de la Fifa precisamente a visitar a la Federación Colombiana de Fútbol para eso, pero a raíz de la pandemia la aplazaron. Nosotros sabemos que el presidente (Ramón Jesurún) es una persona muy sensata, que conoce, sus asesores, el nuevo presidente de la Dimayor es una persona de la empresa privada que conoce el fútbol, seria y responsable; esperamos que se den las reformas y que no haya motivo para que la Fifa intervenga, no sería tampoco el camino”.



Esta autoregulación de reforma de estatutos ya la hicieron Perú, Costa Rica, Italia, España, camino que debe seguir Colombia, o de lo contrario, tendría inconvenientes con la Fifa.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces