Ojo al consejo: '¿quieres ser Cristiano o Messi? Busca otro camino'

Millones de futbolistas en el joven deben tener pequeños altares a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los futbolistas más descollantes de los últimos años y los protagonistas de un duelo apasionante que, según han dicho, los ha hecho mejores en su profesión.

Sin embargo, para abrirse camino en el fútbol moderno, al menos para una leyenda viva de este deporte, lo que conviene es olvidarse de idolatrías y escribir una historia propia, que no los tenga a ellos como referentes.



“Primero tienen que pensar por qué quieren jugar. Si es para ser Cristiano Ronaldo o Messi te aconsejo que pares ahora y busques otro camino", dijo nada menos que Gabriel Batistuta en charla con las redes sociales de su exequipo en Italia, Fiorentina, durante la presentación del remodelado estadio Artemio Franchi.



Y ojo a su argumento: "Es cierto que aparecen en las primeras páginas, pero para lograrlo se necesita mucho trabajo”.



Batistuta, hoy de 53 años, ve el fútbol sin esa obsesión por el éxito y en cambio sí como una pasión que debería pasar antes por disfrutar de pegarle a la pelota.



El deporte cambió en los últimos años y ahora privilegia a los atletas: “Los tiempos han cambiado y el juego ha cambiado… Ya no existen esos delanteros que estaban en el área y vivían solo para eso, es difícil comparar”, comentó.



Lo cierto es que el camino, al menos en su opinión, no va de la mano de ídolos. Si algún referente hay, que sea el trabajo propio.