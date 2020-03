'No, no soy gallina': El brasileño que confiesa su amor por Boca 

En diálogo con el medio argentino TyC Sports, el reconocido futbolista brasileño, Felipe Melo, dejó ver su gusto y fanatismo por el actual campeón del torneo argentino, Boca Juniors. "No, no soy gallina. Esto es por pasión no solo por la plata, si me llama cualquier club de San Pablo tampoco iría, porque amo a Palmeiras. Igual ninguno me quiere y tampoco River", declaró el volante de 36 años, tras ser preguntado si estaría dispuesto a ir a jugar a River Plate.

Melo, reconoció que su admiración y cariño por el club de Buenos Aires vienes desde que era pequeño: "Esto viene desde chico, hace un tiempo hablé de esto y en Brasil recibí críticas, me gusta Boca cuando veo el campeonato argentino, pero en Libertadores soy de Palmeiras". Además, el actual jugador del Palmeiras afirmó que el jugador con el más se ha sentido identificado es con Rolando Schiavi, pues además de pegar semejantes patadas dentro del campo de juego, le gustaba la forma en que sentía la camiseta del equipo, pues es del gusto de él, los jugadores que hacen todo para ganar.

El exjugador del Inter y de La Juventus tiene contrato con Palmeiras hasta el 2021 y expresó que respetará lo que decida el club a cerca de su continuidad en el equipo, pero también tiene claro que de a pesar de que vestir la camiseta de Boca Juniors es un sueño para él, sabe que Riquelme no lo va a llamar, razón por la que espera seguir con la camiseta del Palmeiras y poder ganar la Libertadores.