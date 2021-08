Primeras sanciones tras batalla campal en partido Niza vs Marsella

La Comisión de Disciplina de la Liga Francesa de fútbol (LFP) decidió este miércoles suspender cautelarmente al preparador físico del Olympique de Marsella, el argentino Pablo Fernández, y que el próximo encuentro en el estadio del Niza se juegue a puerta cerrada.



Estas dos decisiones cautelares, que siguen a los graves incidentes del domingo pasado en el encuentro Niza-Marsella, se toman mientras la comisión decide más adelante sobre los principales elementos de fondo de los altercados de ese día.



En concreto, en su reunión del 8 de septiembre la Comisión de Disciplina estudiará tres factores: el comportamiento de los aficionados del Niza y la invasión del terreno de juego, el comportamiento de jugadores y personal técnico y el resultado final del encuentro. La LFP precisó, en un comunicado, que el resultado del partido (1-0 hasta su suspensión) no se contabiliza por ahora en la clasificación de la liga.



Los incidentes comenzaron cuando varios seguidores ultras de la tribuna sur del estadio de Niza lanzaron botellas de plástico a los jugadores del Marsella hasta que una de ellas impactó en Dimitri Payet, quien la envió de vuelta a la tribuna, algo que también hizo alguno de sus compañeros. Como consecuencia, numerosos aficionados locales saltaron al terreno de juego, pese a los esfuerzos del personal de seguridad para contenerlos, con la intención de agredir a los jugadores del Marsella.



Jugadores y personal de ambos equipos se implicaron en la refriega y el partido se suspendió durante más de una hora. El técnico del Marsella, el argentino Jorge Sampaoli, tuvo que ser retenido por sus colaboradores. El marcador en ese momento era de 1-0 en favor del Niza.



La LFP y las autoridades locales decidieron que se reanudara el partido, pero los jugadores del Marsella, respaldados por su presidente, el español Pablo Longoria, decidieron no volver ya que consideraban que su seguridad no estaba garantizada. En el primer partido de Liga, los jugadores del Marsella sufrieron lanzamientos de botellas similares en el estadio del Montpellier. La decisión de cerrar dos tribunas de dicho escenario por tres partidos, es debido a esos incidentes.



En cuanto a la suspensión del ayudante de Sampaoli, quien ha trabajado en España con Sevilla, Celta, Athletic de Bilbao junto con el técnico Eduardo 'Toto' Berizzo, se trata de una medida cautelar de "todas sus funciones oficiales" y le prohíbe su presencia en el banquillo. Unas imágenes de televisión muestran a Fernández dando un puñetazo en el cuello a uno de los aficionados del Niza que invadió el terreno de juego. El diario Le Parisien recordó esta semana que durante su paso junto con Sampaoli por el Atlético Mineiro (2020-21), Fernández fue expulsado en dos ocasiones por incidentes con adversarios.