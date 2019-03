¿Nuevo compañero de Arias?: Tagliafico cerca de Atlético de Madrid

El actual jugador de Ajax de Holanda decidió no renovar su vínculo con el club. Todo parece indicar que el defensor busca salir a una liga más competitiva. Varios son los interesados en el buen lateral argentino, siendo Atlético de Madrid el más opcionado.

Nicolás Tagliafico no seguirá en Ajax, a pesar de tener contrato hasta 2022, el jugador rechazó la extensión de contrato que le propuso su actual equipo.



Ante esta situación, su representante, Ricardo Schlieper habló en "Muy Independiente", y esto fue lo que dijo: "Ajax ofreció una buena suma de dinero para igualar lo que otros clubes querrían pagar por Tagliafico. Pero no aceptamos la propuesta, porque este es el momento adecuado para dar un paso más grande. Veremos qué pasará en el mercado. No se ha discutido con Ajax sobre una cantidad, pero creo que tienen más de 20 millones de euros”, explicó.



Con estas declaraciones deja ver que el defensor argentino está muy solicitado entre los grandes clubes de Europa, los cuales según prensa del viejo continente serían: Barcelona, Tottenham y Atlético de Madrid.



El equipo dirigido por Diego Simeone es el equipo con más opciones para llevarse al jugador, ya que la salida de Lucas Hernández y la posible marcha de Filipe Luis harán que los colchoneros salgan al mercado en búsqueda de un lateral izquierdo de garantías.