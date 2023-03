Bombazo en el mercado: Neymar sorprendió a todos con su nuevo equipo

El futbolista brasileño del PSG, Neymar, ha logrado dar sorpresas a nivel mundial, pues fue confirmado que el astro será presidente de un club de la Kings League, el torneo que es organizado por el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué.





A través de un video publicado en el estadio Camp Nou, se confirmó la participación de Neymar, quien no jugará, pero si será el cerebro de su nuevo equipo que participará en la Kings League de Brasil, pues Piqué busca expandir su torneo en Latinoamérica.



En el video difundido previo a la final four de la Kings League en el estadio del Barcelona, se ve cómo Gerard Piqué aparece amarrado en una silla, desde la que ve un mensaje que le manda Neymar en un televisor, donde la temático fue un secuestro. Luego, aparece el brasileño dando unas palabras que desencadenó en la confirmación de su equipo.



"Lo siento, pero 'Rey' solo ha habido uno y era brasileño. Hagamos un trato, dame un equipo para la Kings League, fácil”. Luego de ello, Piqué mencionó que “Te lo doy ya, que me tengo que ir al Camp Nou”.



💣 ¡NEYMAR TENDRÁ UN EQUIPO EN LA KINGS LEAGUE! 🇧🇷



👑 Brutal anuncio de la KINGS LEAGUE #KingsLeagueF4 pic.twitter.com/nhEAKW15au — David Adán (@davidadaan) March 26, 2023



Por ahora, la participación del equipo de Neymar es confirmada, pero no se sabe con exactitud cuál será el nombre y escudo que llevará su institución deportiva para esta Kings League que sigue siendo un éxito en territorio español.