Neymar y sus guiños al Barcelona: 'Hacíamos un dúo espectacular'

Neymar le sigue haciendo guiños al Barcelona para volver a jugar en el conjunto azulgrana. Ahora, de su gran amistad, habló sobre Lionel Messi y lo elogió en su paso por el cuadro español.



El brasileño, sin su futuro definido, sigue esperando un nuevo equipo y, por su parte, buscaría volver a España para jugar con el club en que hizo historia.

"Messi es el mejor jugador con el que he jugado. Para mí es el mejor del mundo y el mejor que vi jugar. Nosotros dos hacíamos un dúo espectacular, genial. Para mí ha sido un placer y un honor jugar con él, y además es mi amigo", dijo en 'Oh My Gol'.



Ahora, el brasileño, entrena con PSG pero tiene definido que saldrá del equipo para la próxima temporada.