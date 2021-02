Desgarrador mensaje de Neymar: lágrimas, quejas y dolor por lesión

Neymar Jr se cansó de las críticas y ahora que sabe que se perderá un partido clave de PSG ha hablado con el corazón en sus redes sociales.

El club informó que será baja por lesión para el duelo contra FC Barcelona por los octavos de final de la Champions League. De hecho, afirmó que estará cuatro semanas de baja, al menos, lo que pone en riesgo su presencia incluso en el duelo de vuelta.



"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo", escribió en su cuenta de Instagram.



"Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que "realmente hay que golpearlo", "se cae", "llora", "niño", "mimado", y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuánto podré soportarlo, sólo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS", añadió.



Neymar, tantas veces criticado por exagerar, se ha cansado de las críticas. Ahora lo cierto es que vuelve a dejar a su equipo huérfano en una fase definitiva y eso, más que percepción, es una realidad.