¿Acá te espero, Messi? La decisión final de Neymar sobre su futuro

Neymar Jr carga sobre su espalda la cruz de haberse ido del FC Barcelona en su mejor momento y eso, a juzgar por sus declaraciones, se quedará así, ya no habrá una secuela de esa película.

El propio brasileño habló de su futuro, que, según dijo, no está ni cerca del regreso a España.



En declaraciones a Telefrance, el polémico atacante comentó: "me siento feliz. Ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa, pero hoy me siento bien. Me he adaptado y estoy más tranquilo. Quiero quedarme en el PSG".



Así que ni él se quiere mover ni quiere que sus compañeros lo hagan: "espero que Kylian Mbappé también se quede. Queremos que París sea un gran equipo", añadió.



"Somos como hermanos, pero yo soy el mayor. Nos encanta jugar juntos porque quiero sacar lo mejor de él", afirmó.



Cómo será que quiere que quede claro su mensaje, que sobre la final perdida en la última Champions League dijo:

"No me ha gustado. Lloré. Tenía muchas ganas de traer esta copa a Francia pero no lo conseguimos. Creo que tendremos más oportunidades. Este año haremos todo lo posible para llegar a la final y ganar el título", dijo.



¿Y se va a juntar en París y no en Barcelona con su amigo Lionel Messi, como él mismo anticipó? De eso no mencionó ni una palabra.



Lo que sí dejó claro es que sus fiestas son y serán su terapia de recuperación: "¿a quién no le gusta la fiesta? A todos nos encanta divertirnos. Sé cuándo puedo festejar o cuándo no, incluso si algunos dicen que soy inmaduro y no sé lo que estoy haciendo. Si te gusta el fútbol al 100 por ciento creo que terminas explotando, así que nunca me rendiré. La fiesta es una oportunidad para relajarse", sentenció.