Más secretos sobre fiestas de Neymar: ¡separa a solteros y casados!

Neymar Jr es tan famoso por sus gambetas como por sus habilidades como anfitrión a la hora de organizar fiestas.

La de su cumpleaños número 28, por ejemplo, fue la comidilla en París por semanas y ahora uno de sus compañeros en PSG, Ander Herrera, ha revelado algunos secretos.



Al ser preguntado sobre "¿qué pasó en el cumpleaños de Neymar?", el futbolista dijo: "¡Qué no pasó!"



“Son mundialmente conocidos los cumpleaños de Ney. Arrendó una casa muy grande... Puso a todos los que íbamos con las mujeres arriba, y todos los solteros abajo”, agregó Herrera... “mi mujer no me dejaba ni bajar para ir al baño”.



“Es que cuando hace algo, lo hace para pasarlo bien. Yo lo felicité”... ¿Y Neymar estaba abajo a arriba?, preguntó el presentador y Herrera comentó: “él estaba everywhere (en todas partes)”.