Neymar explotó y desmintió haber pedido el despido del DT de Al Hilal

Neymar no ha comenzado de gran manera su aventura en Arabia Saudita. El brasileño ha disputado tres juegos con Al Hilal y solo en el juego contra Al Riyadh tuvo un importante aporte.



No obstante, en los otros dos juegos no fue determinante y en cambio se vio envuelto en varias polémicas como por ejemplo su pelotazo a un jugador durante el juego ante Navbahor Namangan en la Champions Asiática.



Pues bien, en las últimas horas surgió un rumor de que el brasileño habría solicitado al club la salida del entrenador Jorge Jesús luego del juego en Champions.

No obstante, el brasileño dio un paso adelante y desmintió los rumores sobre que había pedido la cabeza del técnico portugués.



"Mentiras... Tienen que dejar de creer en estas cosas, páginas como estas... ¡Con millones de seguidores no pueden continuar divulgando noticias no verdaderas! Con todo el respeto del mundo, les solicito que detengan esto. Es una falta de respeto.", mencionó a través de Instagram.



Con este pronunciamiento, Neymar mostró su compromiso con Al Hilal, club con el que pretende ser figura los próximos juegos.