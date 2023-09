Neymar tuvo un debut para el olvido en en la AFC Champions

Gris actuación tuvo Neymar este lunes en el debut de su equipo, el Al Hilal ante el Navbahor, de Uzbekistán, por la Champions de Asia, duelo que terminó 1-1 y que empató el cuadro árabe en el 90+10.



La primera parte del juego comenzó con el dominio del balón de Al Hilal, pero las transiciones fueron lentas y sin peligro en la zona rival.



De igual manera, el brasileño no se sintió cómodo desde los primeros minutos del partido y se empezó meter en polémicas mientras que su aportación en el campo no fue tanta.

Por su parte, Navbahor no tenía opciones en ataque. La primera gran chance de Al Hilal fue de Malcom en un remate que se fue muy desviado.



Para la segunda parte, Al Hilal no cambió la dinámica y siguió dominando, pero no tuvo grandes ocasiones.



Además, Neymar y el resto de sus compañeros se le vio frustrados ya que no encontraban los espacios para hacer daño en ataque.



Incluso en una jugada, Neymar tuvo una acción en la que casi ve la expulsión en donde empujó a un rival y le tiró un pelotazo ya que el rival no le dejaba sacar un tiro libre rápidamente.



Pues bien, para sorpresa de todos, la visita se fue adelante en el minuto 52 con Toma Tabatadze en un gran contra que terminó el atacante de gran manera.



Al Hilal insistió en los minutos finales y a punta de garra consiguieron el empate en el 90 + 10 con Ali Al-Bulaihi que la mandó a guardar de cabeza tras un centro por derecha.



Con este resultado, Al Hilal sumó su primer punto y se ubica segundo ya que en el mismo grupo Nassaji Mazandaran, de Irán, venció 2-0 a Mumbai City y se puso líder.