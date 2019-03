Nápoles enfrenta a Juventus, uno de los cinco invictos de toda Europa

La Serie A de Italia vivirá este domingo el partido más importante de lo que resta de la temporada, entre Nápoles y Juventus, compromiso de la fecha 26 que iniciará a las 2:30 p.m. El equipo napolitano tiene la oportunidad, y la obligación, de ganar para cortarle el paso y restarle diferencias a la ‘vecchia signora’ en la tabla de posiciones.



Y es que el equipo de Turín lidera la liga italiana con 69 unidades, producto de 22 triunfos y 3 empates, y supera al Nápoles (56) por 13 puntos. Así que este partido podría ser definitiva en la lucha por el ‘scudetto’.



Aunque no será fácil para el equipo que dirige Carlo Ancelotti, y en el que espera atajar el colombiano David Ospina, pues la ‘Juve’ está invicta tras 25 partidos y su fortaleza defensiva es cada vez mejor, sumada a la categoría y contundencia de Cristiano Ronaldo, goleador de la Serie A.



Y es que estar invicto a esta altura de la temporada no es tarea fácil para ningún equipo. De hecho, la Juventus es el único equipo que no conoce la derrota al revisar las grandes ligas de Europa. Ese lujo no se lo pueden dar equipos como Barcelona, Liverpool y Manchester City, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, y ni el mismísimo PSG, que cabalga en Francia.



Sin embargo, la ‘vecchia signora’ no es el único invicto de Europa. Hay en total cinco equipos que no conocen la derrota en la temporada, teniendo en cuenta las ligas que iniciaron en el segundo semestre de 2018 y que ya cuentan las fechas para terminar antes de mitad de año.



Estos son los cinco equipos invictos que tiene Europa

- Juventus (Italia)

25 partidos/ 22 victorias/ 3 empates/ 53 goles a favor/ 15 goles en contra/ 69 puntos



- PAOK Tesalónica (Grecia)

22 partidos/ 19 victorias/ 3 empates/ 46 goles a favor/ 11 goles en contra/ 58 puntos



- Maccabi Tel Aviv (Israel)

25 partidos/ 19 victorias/ 6 empates/ 55 goles a favor/ 11 goles en contra/ 63 puntos



- Estrella Roja (Serbia)

24 partidos/ 21 victorias/ 3 empates/ 61 goles a favor/ 13 goles en contra/ 66 puntos



- Slovan Bratislava (Eslovaquia)

20 partidos/ 16 victorias/ 4 empates/ 49 goles a favor/ 17 goles en contra/ 52 puntos