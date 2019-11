Alta tensión en Napoli, de Ospina: ¡jugadores se niegan a concentrar!

La situación interna en Napoli es de alta tensión. Los jugadores no atendieron las órdenes del club y se negaron a una larga concentración en un hotel de la ciudad y, tras la jornada de Champions League, sencillamente se fueron a sus casas. Las consecuencias de este amotinamiento se esperan en las próximas horas...

Entre ellos está el colombiano David Ospina, solidario con sus compañeros y molesto como ellos con la decisión del presidente Aurelio De Laurentiis, quien ordenó que el grupo estuviera concentrado hasta el domingo próximo en un hotel de la ciudad, como una medida para redoblar esfuerzos y corregir una temporada que no ha empezado como se esperaba.



El último resultado, un empate 1-1 contra Salzburgo no cayó bien, pero el club italiano no tiene problemas pues es segundo del grupo E, escoltando a Liverpool. El tema sensible es el Calcio, donde la meta era arrebatarle por fin el liderato a Juventus y a esta altura el equipo aparece en el puesto 7 de la tabla, a 11 puntos de su archirrival. Por eso De Laurentiis siente que una inversión de alrededor de 100 millones de euros no está dando resultado y presiona con tal de cambiar la situación.



El problema es que ha chocado con la oposición de todos los jugadores, quienes además tienen el apoyo del técnico Carlo Ancelotti: tanto tiempo lejos de casa no es para ellos la solución y no se compadece con un calendario lleno de partidos, que además obligará a muchos a viajar y alejarse de los suyos para la pausa de selecciones de la próxima semana.







Este martes, tras el juego de Champions, la plantilla le anunció al entrenador y al hijo del presidente que no volvería al sitio de concentración y así fue: solo Ancelotti regresó a Castel Volturno. Tal es la tensión que el veterano entrenador no fue a la rueda de prensa posterior al duelo con Salzburgo y asumió el castigo que le imponga la UEFA por ello.



Se espera un pronunciamiento oficial del Napoli en cualquier momento...