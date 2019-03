Con David Ospina desde el minuto 25, Nápoles perdió 1-2 con Juventus

Por la jornada 26 de la Serie A de Italia, Nápoles recibió en el estadio San Paolo al líder Juventus. El partido terminó 1-2 a favor de los de Turín, quienes marchan con mucha comodidad hacia el título.

La polémica se dio al minuto 25 cuando Cristiano Ronaldo aprovechó una mala entrega en la defensa napolitana, fue así cuando enfrentó a Meret y en una jugada bastante discutida, el árbitro del encuentro decidió expulsar al portero italiano Alex Meret.



Esta situación cambió el encuentro, debido a que entró el portero colombiano, David Ospina, y en el instante en que entró, recibió la primera anotación, la que fue obra del bosnio Miralem Pjanić en un grandioso tiro libre. Pasados los minutos, Nápoles no pudo recomponerse, tantó así que Juventus amplió el marcador al minuto 38 de la mano de Emre Can tras un gran centro de Federico Bernardeschi.



Para el segundo tiempo, Nápoles entró confiado en poder empatar el partido, el equipo empezó a manejar el balón de un lado a otro, profundizando el juego por ambas bandas, logrando inquietar el arco de Juventus en varias ocasiones. Al minuto 60, José Callejón aprovechó una gran habilitación de Lorenzo Insigne para poner el 1-2 en el marcador.



En una acción revisada por el VAR, el árbitro sancionó penal a favor de Nápoles por una mano en el área del lateral brasileño Alex Sandro. El cobro lo ejecutó Insigne, mandando el tiro al palo y así seguir perdiendo en el partido.



A pesar de que el equipo napolitano tuvo una gran segunda parte, no pudo lograr empatar el partido luego de quedar desequilibrado desde el primer tiempo por la expulsión.



Con este resultado, Juventus sigue liderando la Serie A, con 16 puntos de de ventaja sobre Nápoles, el cual es su más inmediato perseguidor en la segunda posición. Con esta ventaja, prácticamente está sentenciado el campeón de la Liga italiana.