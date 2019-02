Nantes demandaría a Cardiff si no recibe el pago por Emiliano Sala

Aunque todavía hay muchas incógnitas respecto a lo ocurrido con la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala y el cuerpo hallado en el fondo del mar no ha podido ser rescatado e identificado, Nantes demandaría a Cardiff por el pago de los cerca de 19 millones de dólares del pase del jugador argentino de 28 años, buscando que el club británico realice la primera consignación, según se había acordado en el contrato.

Según el contrato, los pagos por el pase del jugador estaban programados para ser realizados en un periodo de tres años, algo que aclaró la BBC de Gales, sin embargo, el plazo para el primer pago finaliza en los próximos 10 días, por lo que Nantes aseguró que si no recibe dicho dinero en este periodo de tiempo, demandaría al equipo de la Premier League.



Mientras tanto, a la espera de una versión oficial por parte del club francés, las fuentes en Gales aseguran que Cardiff dijo que cumpliría con lo acordado, pero que el pago no se haría efectivo hasta aclarar toda la situación, respetando, de cierta manera, la memoria del jugador y a su familia, que aún no tiene noticias concretas.



Asimismo, el equipo galés se mostró sorprendido, teniendo en cuenta que aún se están desarrollando labores para recuperar el cuerpo de Sala, no hay certezas frente a los hechos y las evidencias aún se encuentran en análisis para conocer la realidad de lo ocurrido.