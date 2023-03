¿Gallardo buscará equipo en Europa? Hijo del DT entregó detalles

Marcelo Gallardo salió de River Plate a finales de 2022 y después de esa gran despedida del equipo argentino, el futuro del entrenador se volvió una incógnita, pues no se sabe con exactitud cuál será su próximo club y a qué liga del mundo llegará.





Pese a no tener ofertas formales, Marcelo Gallardo fue invitado por Al Nassr para dirigirlos en el amistoso contra PSG a inicios del 2023, pero luego de esa aparición dirigiendo a Cristiano Ronaldo, el ‘Muñeco’ no le ha llegado una posibilidad real para volver a entrenar.



Sin embargo, el futbolista del Once Caldas, Nahuel Gallardo, habló en una entrevista con Caracol sobre su padre y de los próximos objetivos que tiene como entrenador, dejando sobre el aire la idea de que ya tendría a qué lugar del mundo ir tras estar estudiando idiomas y se estima que vuelva a los banquillos en junio.



"En este momento, él está más para descansar que para otra cosa. Estuvo muchos años seguidos en River y bien merecido tiene ese descanso. Ahora se prepara para lo que viene. Si bien tuvo ofertas, prefiere esperar hasta junio para empezar a dirigir y prepararse en lo que son los idiomas", dijo Nahuel Gallardo en dicha entrevista.



Así las cosas, los fanáticos de Marcelo Gallardo tendrán que esperar unos meses más para verlo de nuevo en acción, pero todo parece indicar que tomará retos en ligas del fútbol europeo.