Inicia la lucha de equipos por ‘Dibu’ Martínez: un grande lo anhela

Después del Mundial de Qatar vienen los mercados de fichajes, espacios que utilizan grandes clubes de distintas ligas por contratar a las grandes joyas del balompié a nivel global. Jugadores como Jude Bellingham, Jamal Musiala, entre otros son los que más acaparan las miradas de equipos a lo largo de Europa y el Bayern de Múnich ha cambiado su idea y busca reforzar el pórtico, en especial, por la lesión de Manuel Neuer que no estará en lo que resta de la temporada.

El Bayern de Múnich sabe que perderá al referente y al capitán del club bávaro. Por esta razón, buscan incesantemente, y de manera primordial, firmar a un arquero, y tras el Mundial de Qatar disputado, los cuatro nombres que suenan bastante fueron protagonistas en la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones. Dominik Livakovic que quedó tercero y fue gran artífice para que Croacia se metiera en el podio, Yassine Bounou del Sevilla que atajó con la histórica Marruecos quedando cuarta del certamen mundialista, Yann Sommer quien fue eliminado con Suiza en octavos de final, pero que ya lo conocen harto por su actualidad en el Borussia Mongengladbach, y el último que se sumó fue Emiliano Martínez.



El guardameta argentino, que despierta críticas por su forma de ser, pero sin duda alguna, se destaca atajando en cada partido y salvando a Argentina durante toda la Copa del Mundo y siendo vital para quedarse con el título salvando la pena máxima a Kingsley Coman y también parándole el gol a Randal Kolo Muani antes de llegar a dicha instancia logró poner su nombre en los grandes de Europa.



Emiliano Martínez ha tenido una trayectoria por fuera de Argentina en distintos clubes de la Premier League. Pero, de la noche a la mañana se ganó su lugar en el Aston Villa después de no ser habitual en Arsenal, Wolverhampton, Sheffield Wednesday y Reading. Cuando se convirtió en ‘villano’, mejoró mucho su nivel y fue convocado a las selecciones de Argentina.



De acuerdo con el Diario AS, el Bayern de Múnich es uno de los clubes que están buscando reforzar su pórtico tras la lesión de Manuel Neuer. Emiliano Martínez es uno de los seleccionados para quedarse con esa posición y suplir de la mejor manera en esta temporada al capitán alemán. No obstante, el cuadro bávaro sabe que debe agilizar el fichaje, pues, con ese nivel que demostró en el Mundial de Qatar, le saldrán aún más pretendientes.



Lo de Emiliano Martínez no es algo solo de ahora. Ya lo demostró en la Copa América de 2021 cuando fueron campeones también. No será fácil salir del ‘Dibu’, pues Unai Emery ya ha mantenido que es una pieza fundamental. Pero, Bayern lo sigue de cerca, y con urgencia deberá fichar a un guardameta con prontitud antes del inicio de la Bundesliga nuevamente.