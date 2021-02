Mundial de Clubes ya tiene finalistas: repase las pasadas definiciones

Desde 1960 denominada Copa Intercontinental, el cual cambió en el año 2000 por Campeonato Mundial de Clubes. Desde la edición 2006 se conoce como Copa Mundial de Clubes FIFA. No se realizó en 1975 y 1978, y se canceló en 2001. En 2020, por causa de la pandemia, no se pudo disputar, por lo que la fecha se trasladó para febrero de 2021. La gran final será el jueves y tiene presencia colombiana.



La final de esta edición se jugará entre Tigres de México, que viene de eliminar en la semifinal a Palmeiras, y Bayern Munich de Alemania, que superó al egipcio Al-Ahly. El elenco mexicano tiene en su nómina a los colombianos Luis Quiñones (hombre del partido en la semifinal), Francisco Meza y Julián Quiñones.



A continuación, les hacemos un repaso de las finales a lo largo de la historia en el campeonato mundial, a nivel de clubes, donde Colombia suma dos subtítulos: Nacional (1989) y Once Caldas (2004).



Copa Intercontinental

​

1960: Real Madrid (campeón) vs Peñarol

1961: Peñarol (campeón) vs Benfica

1962: Santos (campeón) vs Benfica

1963: Santos (campeón) vs AC Milan

1964: Inter de Italia (campeón) vs Independiente (ARG)

1965: Inter (campeón) vs Independiente

1966: Peñarol (campeón) vs Real Madrid

1967: Racing (campeón) vs Celtic

1968: Estudiantes (campeón) vs Manchester United

1969: AC Milan (campeón) vs Estudiantes

1970: Feyernoord (campeón) vs Estudiantes

1971: Nacional de Uruguay (campeón) vs Pananthinaikos

1972: Ajax (campeón) vs Independiente

1973: Independiente (campeón) vs Juventus

1974: Atlético de Madrid (campeón) vs Independiente

1975: No disputada

1976: Bayern Munich (campeón) vs Cruzeiro

1977: Boca Juniors (campeón) vs Borussia Monchengladbach

1978: No disputada

1979: Olimpia (campeón) vs Malmo

1980: Nacional de Uruguay (campeón) vs Nottingham Forest

1981: Flamengo (campeón) vs Liverpool

1982: Peñarol (campeón) vs Aston Villa

1983: Gremio (campeón) vs Hamburgo

1984: Independiente (campeón) vs Liverpool

1985: Juventus (campeón) vs Argentinos Juniors

1986: River Plate (campeón) vs Steaua de Bucarest

1987: Porto (campeón) vs Peñarol

1988: Nacional de Uruguay (campeón) vs PSV Eindhoven



1989: AC Milan (campeón) vs Atlético Nacional

En Tokio, un 17 de diciembre, el equipo verde de Antioquia hizo historia al convertirse en el primer colombiano en una competencia mundial a nivel de clubes. Lo hizo en representación de Conmebol, tras conquistar la Libertadores de ese año. En su nómina, dirigida por Francisco Maturana, se destacaron: René Higuita; Luis Fernando Herrera, Andrés Escobar, Leonel Álvarez y John Jairo Tréllez. En tiempo extra, Nacional cayó 1-0 en la final.



1990: AC Milan (campeón) vs Olimpia

1991: FK Crvena Zvezda (campeón) vs Colo-Colo

1992: Sao Paulo (campeón) vs Barcelona

1993: Sao Paulo (campeón) vs AC Milan

1994: Vélez Sarsfield (campeón) vs AC Milan

1995: Ajax (campeón) vs Gremio

1996: Juventus (campeón) vs River Plate

1997: Borussia Dortmund (campeón) vs Cruzeiro

1998: Real Madrid (campeón) vs Vasco de Gama

1999: Manchester United (campeón) vs Palmeiras

2000: Boca Juniors (campeón) vs Real Madrid

2001: Bayern Munich (campeón) vs Boca Juniors

2002: Real Madrid (campeón) vs Olimpia

2003: Boca Juniors (campeón) vs AC Milan



2004: Porto (campeón) vs Once Caldas

El 12 de diciembre, en el estadio de Yokohama, el 'blanco-blanco' de Luis Fernando Montoya, con Juan Carlos Henao, Samuel Vanegas y Elkin Soto, definió todo desde los 12 pasos, después de terminar 0-0 en 120 minutos. Por un cobro, el elenco portugués se quedó con el título mundial. Los colombianos habían accedido a la competencia tras superar en la final de Libertadores a Boca Juniors.





Campeonato Mundial de Clubes



2000: Corinthians (campeón) vs Vasco de Gama

2001: Competencia cancelada

2005: Sao Paulo (campeón) vs Liverpool



Copa Mundial de Clubes



2006: Internacional (campeón) vs Barcelona

2007: AC Milan (campeón) vs Boca Juniors

2008: Manchester United (campeón) vs Liga de Quito

2009: Barcelona (campeón) vs Estudiantes

2010: Inter (campeón) vs TP Mazembe

2011: Barcelona (campeón) vs Santos

2012: Corinthians (campeón) vs Chelsea

2013: Bayern Munich (campeón) vs Raja Casablanca

2014: Real Madrid (campeón) vs San Lorenzo

2015: Barcelona (campeón) vs River Plate

2016: Real Madrid (campeón) vs Kashima Antlers

*Atlético Nacional terminó tercero de la competencia tras vencer al América de México en los penaltis (3-4).

2017: Real Madrid (campeón) vs Gremio

2018: Real Madrid (campeón) vs Al-Ain FC

2019: Liverpool (campeón) vs Flamengo

2020: ¿Tigres o Bayern Munich?