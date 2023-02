Real Madrid se reforzó para la final: a por primer título vs Al Hilal

Real Madrid tendrá la oportunidad de jugar la quinta final en su dulce historia con los Mundiales de Clubes, y afortunadamente para las aspiraciones de Carlo Ancelotti y sus dirigidos, nunca han caído en la lucha por el título en los últimos antecedentes que ha tenido. Cada partido tiene su aspecto de cuidado, y Andriy Lunin, y los defensores de un conjunto golpeado en España y que en Marruecos tuvo un gris protagonismo pese al triunfo tendrá que echarle ojo a Moussa Marega, Luciano Vietto y Odion Ighalo, hombres con amplio recorrido y que serán las principales amenazas del Al Hilal.



Después de vencer al Al-Ahly con goles de Vinícius Jr, Federico Valverde, Rodrygo y el canterano Sergio Arribas pasan la página y buscarán la manera de quedarse con el primer título del 2023.

Carlo Ancelotti vs Ramón Díaz, un duelo de directores técnicos experimentados en un choque inédito y que tiene un nivel de importancia grande, pues será el primer título para el Al Hilal y para el Real Madrid. El Mundial de Clubes que tuvo el protagonismo del conjunto español en semifinales superando al Al-Ahly que había superado anteriormente al Auckland City y al Seattle Sounders, y por parte del cuadro saudí, tuvieron que enfrentar al Wydad, representante Marruecos y sorpresivamente al Flamengo de Brasil.



Afortunadamente para este compromiso, Carlo Ancelotti ya recuperó a grandes nombres como Karim Benzema y Eder Militao que hicieron parte de los entrenamientos previos para este compromiso. Ramón Díaz ya sabe esto y le dijo a sus jugadores que no pueden darle espacio al francés y apretarlo en todos los sectores como bien dijo en la rueda de prensa. Sobre Vinícius, espera que sus dirigidos no entren en el juego provocativo que propone el brasileño.

Ante el Al Hilal de Gustavo Cuéllar, Carlo Ancelotti recuperó a sus piezas importantes, aunque sufre sin la seguridad de Thubaut Courtois, Ferland Mendy, quien ni siquiera viajó, Lucas Vázquez ni tampoco Eden Hazard que se recuperan de sus respectivas lesiones. Pero, además de Karim Benzema y Eder Militao que ya están de vuelta, tienen a Dani Carvajal recuperado de un proceso gripal y Marco Asensio por unas molestias que sufrió y que lo sacaron del partido contra el Al-Ahly.



La ambición del entrenador es sin duda conseguir un nuevo título y la sangre joven y nueva del Real Madrid con Aurélien Tchouaméni que acompañó a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa está a tope con el anhelo de lograr su primer trofeo como madridista y ser campeón del mundo, algo que el francés destacó como, "es un sueño que se puede cumplir". Pero adelante tendrá a un rival que no conoce y con el que nunca se ha enfrentado con piezas importantes y con el plan de obtener este certamen para que las luces estén más puestas en el fútbol de Arabia Saudita.





Al Hilal tiene en sus manos la posibilidad de bajar de la nube al representante de Sudamérica que ya lo logró con un 2-3 en las semifinales y al gran candidato por el título, pero un aspecto negativo es que, ni equipos asiáticos ni sudamericanos han logrado vencer a los madrileños en la instancia final. Un partido inédito en el que el conjunto saudí espera dar el golpe contra el gigante de Europa.



Alineación probable:



Real Madrid: Andriy Lunin; Nacho, David Alaba, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga; Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric; Karim Benzema/Rodrygo, Vinícius Jr, Federico Valverde/Rodrygo. DT: Carlo Ancelotti.



Fecha: sábado 11 de febrero

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Moulay Abdellah (Rabat, Marruecos)

TV: DSports