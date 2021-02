Mundial de Clubes: Palmeiras se despidió de Catar con las manos vacías

En la disputa por el tercer lugar en el Mundial de Clubes en Catar, Palmeiras que venía de perder con Tigres de México tampoco pudo y se despidió con las manos vacías. Después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario, cayó en los penaltis (3-2).

El mayor acierto en el lanzamiento de penaltis (3-2) dio este jueves el tercer puesto del Mundial de Clubes al Al Ahly, ante el Palmeiras, tras acabar los noventa minutos con empate sin goles. Nadie marcó en el choque de consolación entre los dos perdedores de las semifinales que se quedaron al margen del título por el que van a pujar el Tigres mexicano y el Bayern Múnich.



Desde los once metros, el Palmeiras estuvo más desacertado. Falló tres de los cinco tiros que lanzó. Fallaron Roni, Luiz Adriano y Felipe Melo, que marró el último. El Al Ahly anotó uno más. Marcaron Bard Banoun, Mohamed Hany y Junior Ajayi. Durante el partido no hubo acierto. El conjunto brasileño fue incapaz de imponer su mejor técnica ante el entusiasmo y el ímpetu de su rival, que se acercó al área contraria con más frecuencia y peligro.



El cuadro sudamericano no pudo imponerse en el centro del campo y acusó la intermitencia de hombres como Raphael Veiga, Felipe Melo o Roni. El Al Ahly pudo marcar a la media hora por medio de Amr El Soulia, pero su tiro salió desviado.



Antes del descanso, el conjunto egipcio dispuso de una buena ocasión en las botas de Mohamed Magdi, que también salió desviado. El conjunto del sudafricano Pitso John Mosimane controló bien a su rival. El Palmeiras apretó en el tramo final. El triple cambio establecido por el portugués Abel Ferreira dio frescura al equipo brasileño, que notó la presencia en el terreno de juego de Gustavo Scarpa, Danilo y Gabriel Menino. Pudo ganar con un disparo de Patric De Paula Carreiro, pero su tiro rozó un poste.