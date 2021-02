Quiñones, del escándalo a la final del Mundial de Clubes contra Bayern

Luis Quiñones, 'Whiskyñones' para algunos cuando estaba en Colombia y era noticia por actos de indisciplina. Luis, el goleador, quien vive una segunda juventud en Tigres de México, está listo para escribir a partir de este jueves una nueva historia.

El atacante de 29 años estará este jueves, junto a sus compatriotas Francisco Meza y Julián Quiñones, enfrentando a Bayern Munich en la final del Mundial de Clubes de Catar.



Quiñones fue la gran figura de Tigres en la semifinal contra Palmeiras y hombre clave para sacar al favorito a la final del camino: "el fútbol hoy ya está muy equilibrado. Sabíamos que era un juego muy complejo, pero tal vez nosotros tenemos jugadores de más recorrido, logramos contrarrestar el poderío de ellos y pudimos dar un paso importante. A Palmeiras lo habíamos visto en la final de la Libertadores y sabíamos de sus debilidades y fortalezas", dijo en entrevista con el diario El País de Cali.



Quiñones no niega su indisciplina del pasado, pero ahora lo ve como un camino de experiencia que necesitaba para llegar a donde está hoy: "Es algo que les pasa a muchos jóvenes en Colombia, no es fácil salir como me pasó a mí. Llegar a ser profesional, estar en un equipo como Junior y ganar mucho dinero, no conté con alguien al lado para que me aconsejara, por fortuna no fue tarde para enderezar el camino y hoy soy uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano... He dejado de lado muchas cosas, toca pensar en mí, en mis hijos, mi familia. Encontré un lugar donde la gente me protegió, jugadores de jerarquía que me han ayudado a crecer día a día".



Este jueves medirá fuerzas con Lewandowski, con Neuer, con Müller, con varios de los mejores del mundo y en eso es en lo que único que piensa ahora. Sabe que si lo hace bien, necesariamente alguien en Colombia lo verá: "El sueño siempre estará allí. Cuando se ven mis números de asistencias y goles son una señal de que se viene compitiendo bien y eso me llena de confianza de poder regresar a vestir la camiseta de la Selección", concluyó.