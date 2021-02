Empieza a rodar el balón: todo lo que debe saber del Mundial de Clubes

Este jueves, Tigres de México jugará el primer partido del Mundial de Clubes de la FIFA en Catar, cuando se mida en el Ahmad Bin Ali Stadium al campeón asiático: Ulsan Hyundai FC de Corea del Sur. Bayern Munich será el último equipo en arribar a territorio catarí y lo hará el viernes después de su juego frente al Hertha Berlin (2:00 pm, hora colombiana) por la Bundesliga.

Lo primero que debe saber es que la competencia mundial tendrá en acción a cuatro colombianos. Por un lado están los jugadores Luis Quiñones, Francisco Meza y Julián Quiñones, del elenco mexicano, y por el otro, el árbitro Nicolás Gallo, quien será el encargado del VAR y debutará en este compromiso.



Esta competencia es organizada por la FIFA y reúne a los 6 campeones continentales y el campeón del país anfitrión. Su inauguración fue en 2000 e inicialmente se llamaba Campeonato Mundial de Clubes. El primer campeón fue Corinthians, con difinición en los penaltis, en una final brasileña frente a Vasco da Gama.



El único colombiano que ha competido en este Mundial de Clubes es Atlético Nacional, que en 2016 terminó en el tercer lugar tras vencer al América de México. Todo se definió en los cobros desde los 12 pasos.



Aparte de Brasil que ha tenido como campeones a Corinthians, Sao Paulo e Internacional, ningún otro club suramericano ha podido alzarse con el trofeo. En esta oportunidad será Palmeiras el que busque la gloria para el continente, después de ocho años.



El equipo con más títulos en la historia de la competición es Real Madrid, que suma cuatro; seguido por Barcelona con tres y Corinthians con dos títulos. El actual campeón es el inglés Liverpool, que en 2019 derrotó a Flamengo en la final.



Más detalles de la presente edición



El Mundial de Clubes enfrentará a Tigres y Ulsan Hyundai FC a las 9:00 am, y sobre las 12:30 pm al campeón africano, Al Ahly SC (Egipto) y el equipo local, Al Duhail SC (Catar). En esta fase previa se definirán los rivales de Bayern Munich, de Alemania, y Palmeiras de Brasil, reciente campeón de Copa Libertadores.



Sí o sí tiene que haber un ganador, así que en caso de que concluya en empate el tiempo reglamentario, el partido se irá a tiempos extras (cada uno de 15 minutos) y si persiste la paridad, el duelo tendrá que definirse en tanda de penaltis. Por eso los equipos han venido trabajando los cobros desde los 12 pasos.



¿Quién llega con el rótulo de favorito?



Nada más y nada menos que Bayern Munich de Alemania. Y no es para menos. El 21 de diciembre de 2013 el equipo alemán conquistó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA por primera vez en su historia. Poco más de siete años después, el equipo más laureado del fútbol alemán aspira a ceñirse la corona mundial del fútbol de clubes por segunda vez.



El fin de semana arribará a Catar con sus principales figuras: Manuel Neuer, David Alaba, Jerome Boateng y Thomas Mueller, cuatro de los protagonistas del título de 2013, además de Robert Lewandowski.



Prográmese con los partidos



Fase previa



Jueves, 04 de febrero

9:00 am | Tigres vs Ulsan Hyundai FC (Llave 1)

12:30 pm | Al Ahly SC vs Al Duhail SC (Llave 2)



Domingo, 7 de febrero

Partido por el quinto puesto (jugarán los perdedores de la fase previa)



Semifinales



Domingo, 7 de febrero

1:00 pm | Palmeiras vs (ganador llave 1)



Lunes, 8 de febrero

1:00 pm | Bayern Munich vs (ganador llave 2)



Jueves, 11 de febrero

10:00 am | Partido por el tercer lugar (perdedores en semifinales)



Jueves, 11 de febrero (FINAL)

1:00 pm | Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2