Flamengo, entre la polémica subió al podio: venció al Al-Ahly

Los penaltis y la polémica estuvieron presentes a lo largo de los 90 minutos en un partido válido por el Mundial de Clubes en busca del consuelo de quedar terceros en el certamen mundialista de equipos de fútbol. Arturo Vidal envuelto en cada discusión para el Flamengo y con el VAR en situaciones decisivas con una expulsión y revisando penas máximas, una desperdiciada por el Al-Ahly. Con goles de Gabriel Barbosa en dos ocasiones, y uno de Pedro, superaron al conjunto egipcio que había dado la sorpresa con dobletes de Ahmed Abdel Kader.



Tras la penosa actuación contra el Al Hilal cuando se especulaba que la final fuera Real Madrid vs Flamengo, el conjunto brasileño tuvo que enfrentar al Al-Ahly y quedó el consuelo de por lo menos meterse en el podio del certamen prestigioso de clubes.

Desde que empezó el compromiso, ya se veía la fricción con la que los dos equipos encararon el tercer y cuarto puesto. Los egipcios pecaron desde los seis minutos con una infracción a Guillermo Varela que fue revisada por el VAR. Al cobro entró Gabriel Barbosa que no falló con su ejecución para poner arriba a Flamengo. Pero la apertura en el marcador solo adormeció al equipo brasileño y a la carga se fue el Al-Ahly en busca de empatar. Remates de Percy Tau entre otros fueron fallados hasta que llegó la paridad a los 37 minutos.



Cuando parecía que el primer tiempo acababa con el triunfo de Flamengo, Ali Maâloul envió un centro medido para la cabeza de Ahmed Abdel Kader que remató con la testa para igualar. Así acabó la primera parte con un empate a un tanto.



En el complemento, llegó toda la polémica con Arturo Vidal protagonista peleando en cada acción del partido. Fue el líder para señalarle al árbitro cualquier acción que podía beneficiar a su equipo que sufrió más de la cuenta a los 51 minutos. Thiago Maia bajó a Mohammed Sherif en el área y la decisión fue dictaminar la pena máxima que desperdició Ali Maâloul por un mal cobro que salvó Santos.



Pero no pasó mucho desde que falló la pena máxima Ali Maâloul, pues a los 60 minutos, Hamdi Fathi jugó con Ahmed Abdel Kader que realizó una jugada personal enganchando hacia afuera y sacando un latigazo imposible para Santos. Un golazo que hacía crecer las esperanzas para los egipcios. Sin embargo, la lucha de Flamengo se hizo más reiterativa y en una acción que revisó el VAR que podía ser penalti para los brasileños terminó en tiro libre y expulsión a Khadel Abdelfattah sobre los 70 minutos.



A falta de 13 para el final, apareció Pedro para vencer el pórtico egipcio de frente al guardameta. Con el empate, Flamengo se fue a la carga para llevarse el tercer puesto con una mano de Mohamed Hany que le dio la chance a Gabriel Barbosa de ejecutar otra pena máxima que concretó para romper la paridad. Ya en el agregado, un error grosero con un pase atrás habilitó a Pedro que enganchó y definió a placer.



Flamengo aumentó la diferencia con Giorgian De Arrascaeta con una definición exquisita, pero infortunadamente, el quinto tanto no subió al marcador por un fuera de juego. Así, los brasileños vencieron al Al-Ahly para quedarse en el podio esperando lo que suceda con la final entre Real Madrid y Al Hilal.