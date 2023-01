Cruces del Mundial de Clubes: Real Madrid y Flamengo van por la gloria

La Fifa realizó oficialmente el sorteo de los cruces para el Mundial de Clubes 2023 que tendrá sede en Marruecos, donde 10 equipos de cada confederación tendrá al campeón de su zona disputando el campeonato más importantes de clubes a nivel internacional.



Real Madrid llega como el gran favorito tras dominar Europa y ganar la Champions League del 2022, quienes arrancarán desde las semifinales y su rival será entre el ganador Seattle Sounders, Al Ahly u Auckland, quienes tendrán que jugarse una fase previa antes de ir a esta instancia.



En cuanto a Flamengo, segundo favorito en llegar a la final y pelearla contra una hipotética final contra Real Madrid, esperará rival que saldrá entre Wydad o Al Hilal, quienes jugarán en cuartos de final.



La competición se jugará entre el 1 y el 11 de febrero del 2023 y el primer duelo será entre Al Ahly y Auckland City, que jugarán en ronda uno y el clasificado jugará en cuartos de final contra Seattle Sounders, campeón de la Concacaf.



Cruces y fechas del Mundial de Clubes 2023:

​

Primera ronda (1 de febrero)



Al Ahly (Egipto) vs. Auckland City (Nueva Zelanda)



Cuartos de final (4 de febrero)



Seattle Sounders (Estados Unidos) vs. Al Ahly o Auckland City

Wydad Casablanca (Marruecos) vs. Al Hilal (Arabia Saudita)



Primera semifinal (7 de febrero)



Flamengo (Brasil) vs Wydad o Al Hilal



Segunda semifinal (8 de febrero)



Real Madrid (España) - Seattle o Al Ahly o Auckland



Final (11 de febrero)