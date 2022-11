Último fin de semana de fútbol en Europa antes del Mundial: prográmese

Llegó el Mundial. Está a solo una semana y será, por primera vez, en fin de año, una temporada en la que usualmente el protagonismo era para las ligas de Europa, que ahora cederán sus espacios.

Este será el último fin de semana de agenda en el Viejo Continente y después toda la atención se centrará en Doha. Vale mencionar que hasta después de Navidad se retomarán los calendarios de la siguiente manera en las cinco grandes: España ya paró y vuelve el 31 de diciembre; la Premier League termina este domingo y vuelve el 26 de diciembre (boxing day), la Serie A regresa el 4 de enero; la Ligue 1 volverá el 28 de diciembre y la Bundesliga, curiosamente, no se reactivará hasta el 20 de enero, tras las vacaciones de los futbolistas.



¿Qué queda para ver? Tome nota:



Sábado 12 de noviembre

​Manchester City vs Brentford / Premier League / 7:30 a.m.

St Mirren vs Rangers / Scottish Premiership / 7:30 a.m.

Napoli vs Udinese ( Serie A / 9:00 a.m.

​Bournemouth vs Everton / Premier League / 10:.00 a.m.

Liverpool vs Southampton / Premier League / 10:00 a.m.

Tottenham vs Leeds / Premier League / 10:00 a.m.

​Newcastle vs Chelsea / Premier League / 12:30 p.m.

Shalke vs Bayern / Bundesliga / 12:30 p.m.

​Wolverhampton vs Arsenal / Premier League / 2:45 p.m.

Boavista vs Porto / Primeira Liga / 3:30 p.m.



Domingo 13 de noviembre

CFJ Molierussa vs Rayo Vallecano / Copa del Rey / 6:00 a.m.

Atalanta vs Inter / Serie A / 6:30 a.m.

PSG vs Auxerre / Ligue 1 / 7:00 a.m.

Roma vs Torino / Serie A / 9:00 a.m.

Mainz vs Eintracht Frankfurt / Bundesliga/ 9:30 a.m.

​Fulham vs Manchester United / Premier League / 11:30 a.m.

Milan vs Fiorentina / Serie A / 12:00 p.m.

Mónaco vs Marsella / Ligue 1 / 2:45 p.m.