Pjanic no perdonó y fue de frente contra Koeman: ‘no tenía ideas’

El futbolista bosnio, Miralem Pjanic, actual jugador de Sharjah, equipo de los Emiratos Árabes Unidos no ocultó su paso poco importante en el Barcelona donde no logró ser un jugador importante, pero también no negó que todo se debió por la llegada de Koeman, quien no le permitió ser importante en el club culé.



“Me quedé muy sorprendido porque los entrenamientos con Koeman eran muy cortos, no tenían intensidad, táctica ni ideas. No preparábamos los partidos", dijo Miralem Pjanic en una entrevista a Què t'hi jugues de Emiratos Árabes Unidos.



Sin embargo, Pjanic resaltó ahora la llegada de Xavi Hernández, quien lo tiene con buenos ojos como entrenador y rescata lo bueno que le ha impregnado a Barcelona desde su llegada. “Ahora he visto una preparación buena, muy buena, normal, pero los entrenamientos tienen mucha intensidad”, complementó.



Hay que recordar que Pjanic dejó de ser jugador de Barcelona el pasado mes tras no lograr afianzarse en el equipo catalán, pues Xavi Hernández no logró contar con él tras la temporada que tuvo con Koeman donde disputó 30 encuentros, pero sólo salió de inicio en 13, siendo siempre suplente en su esquema de juego, por lo que bajó mucho su rendimiento y ahora en Emiratos Árabes Unidos trata de recuperar su mejor versión para soñar volver a las grandes ligas de Europa.