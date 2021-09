Pjanic explotó, no se guardó nada: ‘Koeman me faltó al respeto’

La salida de Miralem Pjanic del Barcelona causó bastante controversia, teniendo en cuenta lo que costó su fichaje y el poco tiempo que tuvo de acción al mando de Ronald Koeman. El bosnio terminó llegando al Besiktas, donde ya fue presentado y firmó el contrato por una temporada. En una entrevista con el diario Marca, dejó ver todo lo que vivió en el Camp Nou, donde llegó con ilusión, pero terminó yéndose por la puerta trasera.



Fue contundente, al hablar de cuando se acercó al estratega “Hoy no sé todavía qué quería exactamente, no intentó explicarme cosas o encontrar una solución. Era yo quien iba a preguntarle qué quería de mí, de esta posición, qué estoy haciendo mal o bien para saber, por adaptarme más rápido dentro del equipo. En una temporada al final necesitas 18 jugadores para ganar títulos. Para él no había problemas en mi juego, no daba respuestas”.



Explicó el motivo por el cual salió a Turquía “Quiero jugar, estoy seguro de mi calidad, sé muy bien lo que puedo aportar a un equipo, pero claro, necesitas la confianza, el dialogo, que te digan las cosas a la cara, que nunca me las ha dicho. Hubiera preferido que me dijeran las cosas directamente, pero es así”.



Afirmó sobre la situación que vivía como suplente, donde poco vio a Koeman “Es una falta de respeto sobre el grupo esto. Los que no juegan después de los partidos hacen un entreno fuerte, bueno, mientras que los titulares recuperan para el próximo partido. Estos que no juegan, la cosa grave para mi es que este entrenador no estaba nunca ahí para ver la actitud de esos futbolistas que no juegan. Es la primera vez que he visto esto”.



Además, asegura que buscó ayuda para crear un canal de comunicación con Koeman, con sus mismos compañeros, quienes lo veían a tope entrenarse, pero que poco podían hacer en los asuntos del entrenador. Afirmó que no se arrepiente de haber fichado por el cuadro catalán, pese a las complicaciones, pero recalcó en la falta de respeto por parte del neerlandés.