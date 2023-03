Mineiro no pudo hacer lo de Millonarios: dura caída con la suplencia

Atlético Mineiro no pudo seguir los pasos de Millonarios -rival en fase 3 de Libertadores- que jugó con la suplencia este fin de semana y sacó un importante resultado ante Nacional. Los "pelados" de Alberto Gamero arañaron un punto en el Atanasio ante la titular verdolaga.



El equipo del argentino Eduardo Coudet cayó (1-0) a manos del Athletic Club en la semifinal ida del Campeonato Mineiro. Adiós al invicto que tenía durante 2023, en el que encajaba siete victorias y figuraba el reciente empate (1-1) ante Millonarios en El Campín.

Justamente, Coudet decidió reservar a sus habituales titulares y paró un once alterno, en el que solo aparecieron el arquero Everson y el volante Otavio, que jugaron a mitad de semana en Bogotá; los demás jugadores no habían tenido mucha acción.



Además de Hulk, quien ingresó a los 59 minutos y erró un penalti, otros que jugaron ante Millos y sumaron minutos este domingo, fueron Paulinho (autor del gol en la ida), Igor Gomes y Eduardo Vargas.



En charla con los medios, el técnico argentino aseguró que no alcanzaron a recuperarse tras el partido en Bogotá y apuntó al tema altura. "El cansancio les pegó y por el tema de la altura, que no le dimos la importancia que significa, jugamos a 2700 metros de altura e hicimos un desgaste físico. No es normal jugar así y cuesta más recuperarse, necesitabamos que descansaran y el único que repitió fue Otavio".



Cabe recordar que Atlético Mineiro recibirá en el Mineirao a Millonarios el miércoles (7:30 pm, hora colombiana) por el pase a la fase de grupos de Libertadores. El perdedor irá a repechaje para Sudamericana. En lo que respecta al Campeonato Mineiro, el equipo de Coudet jugará la semifinal vuelta el siguiente sábado.