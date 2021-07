Nacional se quedó con el triunfo: reviva el partidazo en Florida Cup

¡Se terminó el partido! Millonarios 2-3 Nacional, por Florida Cup.



Min 90 - Se jugarán dos minutos más.



Min 84 - ¡La sacó Aldair! Cabezazo de Andrés Murillo que el portero sacó de la línea.

​

Min 81 - Cambio en Nacional: Tomas Ángel hace su aparición en el partido, en reemplazo de Andrade.



Min 81 - Se encienden las alarmas en Millonarios. El portero Juan Moreno está en el suelo, por una molestia en el posterior de la pierna izquierda. Calienta el tercer arquero.



Min 79 - Millonarios registra un nuevo cambio: Andrés Murillo ingresó por García.



Min 78 - Cambio en Nacional: ingresó Alex Castro, se retiró Jarlan.



Min 70 - Se acercó Nacional, pero la defensa albiazul cerró bien los espacios y le impidió el remate a Duque.



Min 67 - Ingresan Juan Moreno, Jader Valencia y Ricardo Márquez por Vargas, Pereira y Uribe.



Min 65 - ¡Gran atajada de Vargas! Remate de Baldomero Perlaza, que llevaba 'veneno', y lo detiene justo a tiempo.



Min 64 - Amarilla para Macalister Silva en Millonarios.



Min 62 - Ingresa Jefferson Duque en lugar de Alvez, autor de dos de los goles.



Min 47 - Llegaba Juan Carlos Pereira para el remate desde media distancia. Para fortuna de Nacional, el balón se fue desviado.



En Nacional salió Yerson Candelo para el ingreso de Jonathan Marulanda.



En Millonarios ingresaron Daniel Ruiz y Edgar Guerra por Jorge Rengifo y Harrison Mojica.



¡Comienza la segunda etapa entre Millonarios 2-3 Nacional!



¡Se termina el primer tiempo en el Camping World Stadium! Millonarios 2-3 Nacional.



Min 45+2 - ¡Atajadón de Christian Vargas! Gran acción entre Baldomero y Alvez, que terminó en un disparo contenido por el portero azul.



Min 45 - Se jugarán dos minutos más.



Min 44 - ¡Gooooool de Atlético Nacional! ¡Goooool de Jonatan Alvez! Baldomero llegó con sorpresa en el primer palo y asistió de cabeza al uruguayo, después de un córner.



Min 40 - Partido intenso, de ida y vuelta. Los equipos quieren más y han dado aviso de gol.



Min 38 - ¡Se salvó Millonarios! Pelota de Alvez para Pabón, quien sacó un derechazo que llevaba peligro. La pelota se fue por el palo derecho del arco defendido por Vargas.



Min 33 - ¡Gooooool de Millonarios! ¡Goooool de Macalister Silva! Se equivocó el arquero Aldair Quintana y el capitán no perdonó. 2-2.



Min 32 - Buena aproximación para los azules. Centro de Perlaza y Uribe intentó, pero la pelota salió desviada.



Min 30 - ¡Gooooool de Atlético Nacional! ¡Goooool de Jonatan Alvez! Millonarios quedó mal parado y el uruguayo aprovechó para poner el 1-2.



Min 28 - ¡Que buena dupla! Pabón metió un centro atrás para Andrade, quien sacó un disparo de volea que se estrella en el palo.



Min 25 - ¡Gooooool de Millonarios! ¡Goooool de Macalister Silva! Cobro rápido, centro de Rengifo, mal rechazo de Aguilar al centro y se empata el partido 1-1.



Min 21 - Nacional sigue administrando la pelota, y esta vez, con un centro de Pabón desde sector izquierdo, quiso inquietar a Vargas cuando aparecía Fory. La pelota pica y se va por fuera.



Min 18 - ¡Se salvó Nacional! Qué cerca pasó un remate de Uribe, después de un rebote que capturó Mojica.



Min 16 - Millonarios se anima y empieza con el 'toque toque'. De a poco adelanta sus líneas y se mete en predios de Nacional.



Min 13 - ¡Reaccionó Millonarios y generó la primera acción en ataque! Fernando Uribe estuvo cerca del empate.



Min 9 - Primera amarilla del partido. Juan Carlos Pereira fue amonestado tras una falta sobre Jarlan Barrera.



Min 8 - Millonarios sigue sufriendo. Nacional volvió a llegar por sector derecho. Perlaza metió una pelota que por poco conecta Jarlan.



Min 6 - ¡Gooooool de Atlético Nacional! ¡Gooool de Jarlan! La defensa se equivocó, Alvez recuperó y asistió a Barrera para el 0-1.



Min 5 - Millonarios trata de salir jugando desde propio campo, pero se encuentra con un Nacional que sigue presionando.



Min 4 - Buena pelota de Pabón por sector derecho, para Jimer Fory que buscaba sorprender en el corazón del área. Mejor la respuesta de la defensa azul.



Min 2 - Nacional salió a proponer juego y trata de meterse en campo rival.



¡Rueda la pelota en el primer tiempo! Millonarios vs Nacional, duelo de Florida Cup.



Sorteo con los capitanes. David Macalister Silva por los azules; Dorlan Pabón por los verdes.



Actos de protocolo en el estadio de Orlando, Florida.



Salen los equipos a la cancha. Millonarios con su nuevo uniforme azul, Nacional con su tradicional traje verde. Gran bienvenida a los equipos.



La previa: Qué linda fiesta se armó en el Camping World Stadium. Camisetas azules, verdes, y por supuesto, amarillas.



La previa: los jugadores de Millonarios y Nacional aprovecharon para ver unos minutos el duelo Everton vs Pumas.