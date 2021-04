Diferencia irreconciliable: Russo no habla con ayudante en Millonarios

Miguel Russo y Guillermo Cinquetti estarán siempre en la memoria de los hinchas de Millonarios por el título que ganaron en 2017.

Pero verlos juntos, recordar esos días, ya no será posible por cuenta de un conflicto entre ambos, que el exayudante reveló en charla con el programa 'Cómo te va?'.



"La última vez que lo vi a Miguel fue en la inauguración de la cancha de Estudiantes, en noviembre del 2019. Después vino la pandemia. Le mandé un mensaje hace un mes y medio, porque se hablaba de una interferencia laboral y la verdad me sorprendió la interferencia que tuvo como para que yo no pueda tomar un cargo en el fútbol argentino, cuando las cosas se manifiestan por poder, no?".



¿Qué conflicto? "Fue en Rosario Central, una interferencia porque estaba su hijo trabajando. Y su hijo como es jugador de fútbol, yo lo conozco a Ignacio desde que nació, aparte yo tengo un carácter muy profesional y no tendría que haber pasado nada. No había ningún problema en el medio para que actúe con la actitud que tuvo. Le escribí le manifesté mi descontento y las cosas que se habían manifestado. Lo que me respondió, forma parte de la intimidad. Igual te puedo decir que me dijo que desconocía la situación, pero no me lo va a decir. Ya es un tema superado y terminado".



Al parecer, ya desde Millonarios había un desgaste, que se complicó por la enfermedad de Russo: "nosotros ya veníamos de un trabajo muy desgastante en Colombia, con la enfermedad de Miguel. Ganamos dos campeonatos y la participación de Miguel en el primero fue muy acotada porque estaba con el proceso de quimioterapia. En la segunda estaba internado cuando fue lo de Atlético Nacional y después tuvo una recaída cuando estábamos en Alianza, que yo me enteré por el diario Olé... El dijo que tenía pensado no dirigir más y trabajar en la Conmebol. Y bueno, le surgió una posibilidad de trabajo y armó un cuerpo técnico. A mí me lo manifestó así y nunca había pasado ningún tipo de problema. Fue una sorpresa que tuve ahora, con una posibilidad de laburar. Que la verdad me molesta, porque desde el punto de vista profesional me parece que no se tiene que meter nadie. Porque se mete conmigo, con mis posibilidades laborales, económicas y de mi familia".



Cinquetti repasó lo ganado con Russo y se alegró, pero cerró definitivamente ese capítulo: "pude participar de ese grupo de trabajo, fue un grupo que tuvo un proceso largo. Hay cosas ganadas, cosas perdidas y cosas importantes como el campeonato de Vélez, el ascenso de Central, salir campeón de la Libertadores con Boca, dos veces campeón con Millonarios de Colombia. Fueron también las finales perdidas: la de San Lorenzo, perder la final con Central, que es una de las cosas que más me dolió en la vida, con Huracán por la Copa Argentina. Hay cosas ganas y perdidas".