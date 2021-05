¡Para eso pagó! Compra club, se pone la 10 y obliga a alinear al hijo

¿Y para qué la plata? Pregúntenle a HeShihua, un millonario chino, experto en inversiones, que compró el club Zibo Cuju, de la segunda división de China, para cumplir un par de caprichos.

Su primer 'acto de gobierno', según reportó el diario The Sun, fue reclamar la camiseta número 10 y jugar unos cuantos partidos, a sus 35 años de edad, con un balance realmente nefasto.



El equipo lo sintió pues, hasta ahora, solo suma 1 punto en 5 partidos y es último en la tabla de posiciones, con 10 goles encajados y solo 2 anotados. No habla bien del 10 del equipo, sin duda.



Pero entonces el millonario ha tenido otra iluminación: ha decidido que él no jugará más, pero heredará su puesto: su hijo Shihua, un joven que pesa más de 120 kilogramos, debe ser alineado en TODOS los partidos, sin excepción.

El chico, según la fuente, "tuvo poco impacto ya que apenas tocó el balón".



El pobre DT, Hongyi Huang, juega con diez cada partido y no tiene remedio, pues este jueves, en el duelo contra Hangzhou Greentown, se espera que el heredero vuelva a ser de la partida.



Al parecer, el millonario no está preocupado por conservar la categoría o simplemente ganar algún duelo, pues el club es su propio hobby. Otro ejemplo más de que, quien tiene plata, manda.