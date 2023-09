Michael Ortega fue duro y criticó la cancelación del torneo boliviano

El fútbol boliviano está viviendo una crisis luego de que la Federación anunciara que la Liga de primera división y Copa se cancelaban tras conocerse casos de amaños de partidos y generó alerta en los dirigentes, quienes tomaron acciones inmediatas como castigo.

Luego del anuncio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el futuro de los jugadores quedó en el aire, pues aún no se conoce cuándo exactamente volverán las competencias oficiales tras este duro castigo.



Uno de los que se pronunció al respecto, fue el volante colombiano, Michael Ortega, quien actualmente juega en The Strongest y es uno de los mejores jugadores de la plantilla. El jugador criticó la decisión y además, referenció que no es la primera vez que pasan esas cosas allí, pero que no sabe qué pasará con su carrera futbolística tras esta decisión de la FBF.



“9 meses tirados a la mierda. Ya son 2 años que pasa. Esfuerzos y luchas en vano. Pensar y ver qué pasará con mi futuro. Estar en un torneo donde pasen todas estas cosas y no es Justo. Uno como profesional y entregado a todos los objetivos que tiene el equipo y mis compañeros sean tirados a la basura”, dijo fuertemente Michael Ortega en sus redes sociales.



Por ahora, no hay marcha atrás y el fútbol profesional boliviano estará cancelado por tiempo indefinido, pues no hay una fecha exacta de la Federación para que vuelvan a competir.



Hay que mencionar que se presentó ante la Fiscalía en La Paz una denuncia contra al menos 6 jugadores, algunos árbitros y dirigentes por los delitos de estafa agravada y asociación delictuosa .Además, en las pruebas presentadas, se pueden oír grabaciones donde se involucra a un futbolista al que le ofrecen buena suma de dinero por cometer un penalti.