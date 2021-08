Los Messi sí tienen una 'espinita': Jorge se destapó en Barcelona

Mientras Lionel Messi se sumaba a la concentración de la Selección Argentina en Caracas, su padre viajaba a Barcelona. Tras su arribo a la ciudad fue abordado por la prensa local, que le insistió en la salida de su hijo del club azulgrana. Jorge se destapó y dijo que están dolidos. ¿Con quiénes están molestos?

Aunque no dejó claro con quiénes están molestos, Jorge Messi aseguró que no es con el FC Barcelona, como en su momento se dijo. Indicó que están "dolidos" con algunos (seguramente directivos del club). "No estamos dolidos con el club, sólo con algunos", dijo sin más explicaciones.



También fue consultado por el debut de su hijo el fin de semana, en el triunfo 0-2 ante Reims. "Muy bien, la verdad que sí", respondió al periodista que le mencionó el estreno del astro argentino en PSG. ¿Que si es raro verlo con otra camiseta que no sea la Barcelona? Jorge fue tajante diciendo "que va, esa es la vida".