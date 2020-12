¿Están seguros? Proponen trueque de un estelar de Juventus por Pogba

El futuro de Paul Pogba se discute por estos días en Inglaterra y en Italia, más exactamente en Turín.

El campeón mundial con Francia ha dejado claro que no quiere seguir en Manchester Untied y ahora la discusión pasa por el club al que iría, que según las señales sería Juventus.



La segunda etapa en el club de Turín no sería, en todo caso, una operación sencilla, tratándose de un jugador por el que hace solo unos meses pidieron 170 millones de euros al Real Madrid. La crisis económica derivada de la pandemia hace imposibles esas inversiones, con lo cual casi que la única vía posible es el trueque.



Según ESPN, Juventus tiene tan decidido el regreso de Pogba que incluso se plantearía incluir a dos jugadores: Dybala y Bernardeschi, para seducir a los ingleses.



¿Seguro Dybala? Esa es la gran duda. Por edad se trata de un cambio mano a mano entre dos jugadores de 27 años, pero el argentino ha sido considerado piedra angular del proyecto italiano y parece raro sacrificarlo en pos de un hombre que no viene en su momento estelar. Raro, pero el agente Raiola ya lo logró una vez y podría repetirlo, ahora que parece descartada la renovación del vínculo vigente hasta 2022.



La operación, sin embargo, sería hasta 2022 y descartaría lo que parecía una necesidad: la salida de Cristiano Ronaldo por su altísimo salario, en un cambio por Pogba. ¿O todavía es posible ese cambio? ¡Claro! Todo puede pasar en un mercado que ahora negocia sin dinero.