Inicia agosto, pero el fútbol no para: lo que viene en este nuevo mes

Empieza un nuevo mes de un difícil año como lo ha sido 2020. Tras la pandemia por coronavirus, el fútbol finalmente se reactivó y así lo harán algunas ligas en Europa y, se espera, que en Colombia.



En FUTBOLRED le hacemos un resumen de los temas más importantes que habrá en agosto con relación al fútbol, pues se espera cada vez más ligas.

Fútbol en agosto:

Arsenal vs. Chelsea

Final de la FA Cup

1 de agosto

11:30 a.m.



Porto vs. Benfica

Final Copa de Portugal

1 de agosto

2:45 p.m.



Las semifinales y finales de la MLS. Hasta el momento se están disputando los cuartos de final.



Juventus vs. Lyon

Octavos de final Champions League

7 de agosto

2:00 p.m.



Manchester City vs. Real Madrid

Octavos de final Champions League

7 de agosto

2:00 p.m.



Bayern vs. Chelsea

Octavos de final Champions League

8 de agosto

2:00 p.m.



Barcelona vs. Napoli

Octavos de final

8 de agosto

2:00 p.m.



La Liga de Bélgica volverá a disputarse desde el 8 de agosto.



La Liga de Francia vuelve a disputarse desde el 22 de agosto.



La Liga Mx ya volvió y siguen los partidos en este mes de agosto.



Se espera que, con la aprobación del gobierno, el fútbol colombiano se juegue el 30 de agosto.