La conmovedora carta de Icardi que expresa lo mal que la está pasando

Dentro del novelón en el que se ha convertido la renovación del contrato del futbolista Mauro Icardi con su club Inter de Milán, el argentino rompió el silencio: "He rechazado ofertas que difícilmente un jugador profesional habría rechazado, especialmente en condiciones parecidas. He jugado con dolores que me llevaban al llanto al final de cada partido, pero siempre he insistido en salir al campo, incluso contra los consejos de los médicos", dice en la carta publicada en su Instagram.

Recientemente, el técnico Luciano Spalletti le quitó el brazalete de capitán y lo ha dejado por fuera de la convocatoria en varios partidos: el más reciente, el que tendrán contra el Cagliari.



"Todo porque mi objetivo era dar todo lo que pudiera para ayudar a estos colores", anota Icardi en su carta donde añade: "Siempre he desaprobado a aquellos que a la primera posibilidad se iban del club".



El atacante del equipo 'neroazzurro' se mostró muy dolido por la situación que vive, debido entre otras cosas por las polémicas declaraciones y actuaciones de su pareja y representante Wanda Nara. Icardi se declaró un verdadero hincha del equipo interista. "Les mostré a mis hijos que debemos mantener la esperanza. Les enseñé que ganar es difícil, pero que hacerlo con el Inter tiene un significado único, solo un verdadero seguidor del Inter puede entender y sentir", explicó.